Страна ЕС потратила рекордную сумму на российские товары

Согласно данным греческой статистической службы Elstat, Греция потратила в 2022 году рекордные 9,33 миллиарда евро на импорт товаров из России. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Фото: ТАСС ТАСС

При этом экспорт греческих товаров в Россию снизился до 156,4 миллиона евро.

«В период с января по декабрь 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 9,33 миллиарда евро, увеличившись на 116,9% по сравнению с периодом с января по декабрь 2021 года, когда он был 4,302 миллиарда евро», – сообщает Elstat.

В службе также добавили, что Россия поставила в Грецию нефти и нефтепродуктов на сумму в 4,166 миллиарда евро. Кроме того, помимо других товаров, Россия также поставила Греции газ на 4,111 миллиарда евро и алюминий на 430 миллионов евро.

Однако экспорт товаров из Греции в Россию упал на 24,3 процента за 2022 год. Большая часть экспорта пришлась на провода, кабели с электрической изоляцией, табачные отходы, сырой табак, лифты, эскалаторы, а также другие подъёмные машины. При этом отрицательное сальдо торгового баланса между странами достигло 9,173 миллиарда евро в 2022 году.