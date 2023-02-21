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1 час назад

Греция потратила рекордную сумму на российские товары в 2022 году

Елена Прошина

Согласно данным греческой статистической службы Elstat, Греция потратила в 2022 году рекордные 9,33 миллиарда евро на импорт товаров из России. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Страна ЕС потратила рекордную сумму на российские товары
Фото: ТАССТАСС

При этом экспорт греческих товаров в Россию снизился до 156,4 миллиона евро.

«В период с января по декабрь 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 9,33 миллиарда евро, увеличившись на 116,9% по сравнению с периодом с января по декабрь 2021 года, когда он был 4,302 миллиарда евро», – сообщает Elstat.

В службе также добавили, что Россия поставила в Грецию нефти и нефтепродуктов на сумму в 4,166 миллиарда евро. Кроме того, помимо других товаров, Россия также поставила Греции газ на 4,111 миллиарда евро и алюминий на 430 миллионов евро.

Однако экспорт товаров из Греции в Россию упал на 24,3 процента за 2022 год. Большая часть экспорта пришлась на провода, кабели с электрической изоляцией, табачные отходы, сырой табак, лифты, эскалаторы, а также другие подъёмные машины. При этом отрицательное сальдо торгового баланса между странами достигло 9,173 миллиарда евро в 2022 году.

Ранее бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис заявил, цель визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Афины – укрепление антироссийской позиции Греции.

Экономика,Панайотис Лафазанис,Энтони Блинкен,
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