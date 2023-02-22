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1 час назад

Поставки российского газа через Украину увеличились

Лера Букина

Поставки «Газпромом» газа через Украину на 4,2% превысили показатели вторника - через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» отправлено 42,1 миллиона кубометров. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, передает агентство «Прайм».

Транзит газа через Украину вернулся на уровень 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с тем отмечается, что значение соответствует уровню конца 2022 года. По словам представителя холдинга, заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена.

С конца весны прошлого года поставки российского газа через украинскую территорию в Европу находились на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки. В январе значение начало значительно падать. Поставки начали расти с февраля. Специалисты связывают увеличение объема поставок со сближением контрактных цен российской компании и цен на рынке спот.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания задумалась о выходе на новые рынки. По его словам, холдинг намерен построить магистральные газопроводы.

Миллер не стал говорить, о каких маршрутах идет речь, однако подчеркнул, что рынок Азии развивается быстрее, чем остальные. Он также указал на постоянное увеличение объемов потребления в данном регионе.

Накануне биржевая стоимость газа в Европе продемонстрировала снижение на 1,6%, до 542,8 доллара за тысячу кубометров.

Экономика,Сергей Куприянов,Алексей Миллер,Газпром,
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