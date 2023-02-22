Транзит газа через Украину вернулся на уровень 2022 года

Поставки «Газпромом» газа через Украину на 4,2% превысили показатели вторника - через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» отправлено 42,1 миллиона кубометров. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, передает агентство «Прайм».

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Вместе с тем отмечается, что значение соответствует уровню конца 2022 года. По словам представителя холдинга, заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена.

С конца весны прошлого года поставки российского газа через украинскую территорию в Европу находились на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки. В январе значение начало значительно падать. Поставки начали расти с февраля. Специалисты связывают увеличение объема поставок со сближением контрактных цен российской компании и цен на рынке спот.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания задумалась о выходе на новые рынки. По его словам, холдинг намерен построить магистральные газопроводы.

Миллер не стал говорить, о каких маршрутах идет речь, однако подчеркнул, что рынок Азии развивается быстрее, чем остальные. Он также указал на постоянное увеличение объемов потребления в данном регионе.