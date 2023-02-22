Агентство РИА Новости сообщило, что Европа на фоне отказа от российского газа столкнулась с новой угрозой. К 2027 году основным источником энергии в странах Евросоюза должна стать солнечная энергия, и спрос на солнечные батареи там уже растет. При этом производство солнечных батарей не налажено, вся продукция фактически завозится из Китая по внушительным ценам.

Как говорится в статье, отказ от газа из России принес Европе $1 трлн дополнительных расходов, но она смогла пережить эту зиму без российских энергоресурсов. В планах Евросоюза – снизить потребление российского топлива на 66% в ближайшее время, а к 2027 году – на 100% и перейти на возобновляемую энергию, прежде всего солнечную.

Как следует из публикации, в этом вопросе Европа полностью зависит от Китая.

«В настоящее время китайцы полностью контролируют рынок солнечных батарей в мире. 8 из 10 крупнейших производителей батарей и компонентов на мировом рынке – из КНР. В 2022 году импорт этой китайской продукции в страны Евросоюза вырос более чем на 140%, и обошелся в примерно 20 млрд евро», — говорится в статье.

При этом в Евросоюзе производят только 2,8% солнечных панелей.

Европа пытается решить эту проблему. Например, на сицилийском заводе компании Enel к середине следующего года хотят выйти на объемы, достаточные для генерации трех гигаватт. Сейчас — всего 200 мегаватт. Если компания сможет это сделать, она станет крупнейшим поставщиком батарей в Европе.