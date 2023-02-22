ЮАР переживает рекордный энергокризис

Агентство Bloomberg сообщило, что Южно-Африканская республика столкнулась с рекордным энергетическим кризисом. Как говорится в статье, страна с 2008 года испытывает дефицит электроэнергии на фоне регулярных поломок на электростанциях государственного холдинга Eskom, на который приходится 95% всей генерируемой в стране электроэнергии.

17 сентября 2022 года в Eskom сообщили об увеличении длительности веерных отключений электричества в ЮАР с пяти до девяти часов из-за выхода из строя пяти генерирующих блоков на четырех ТЭС. С 6 сентября в стране прерывают подачу электричества потребителям на пять часов.

Ситуация в электроэнергетике ЮАР ухудшается из года в год последние 10 лет. Дело в том, что в республике стареет оборудование работающих на угле ТЭС и присутствует низкая культура обслуживания имеющихся мощностей. Руководство Eskom утверждает, что холдингу необходимы экстренные инвестиции в размере 1,2 трлн рандов ($71 млрд) для нормализации работы. При этом задолженность Eskom достигла 396 млрд рандов ($23,6 млрд).