Украина объявила санкции против всех финансовых учреждений России

Киевские власти решили ввести санкции против всех финансовых учреждений Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Верховной рады.

Украина ввела санкции против финансовых учреждений Российской Федерации, о чем 22 февраля попросил президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Санкции ввели против всех российских банков, включая Центробанк России, против небанковских кредитных организаций и операторов платежных систем, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение пресс-службы Рады.

Эти рестрикции введены сроком на 50 лет.