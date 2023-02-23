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34 минуты назад

Украина объявила санкции против всех финансовых учреждений России

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Киевские власти решили ввести санкции против всех финансовых учреждений Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Верховной рады.

Украина объявила санкции против всех финансовых учреждений России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Украина ввела санкции против финансовых учреждений Российской Федерации, о чем 22 февраля попросил президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Санкции ввели против всех российских банков, включая Центробанк России, против небанковских кредитных организаций и операторов платежных систем, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение пресс-службы Рады.

Эти рестрикции введены сроком на 50 лет.

Санкции предусматривают прекращение операций с активами банков России, запрет на отношения с российскими финансовыми учреждениями, запрет на покупку их ценных бумаг, на выполнение финансовых обязательств, обслуживание электронных платежных средств.

Экономика,Владимир Зеленский,Банк России,Верховная Рада,
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