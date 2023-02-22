Российский госдолг не смогли продать

Министерство финансов признало несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Продать госдолг не смогли из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам. В последний раз аукцион признавали несостоявшимся 21 сентября 2022 года.

В декабре министр финансов России Антон Силуанов указывал, что в правительстве предпочитают использовать для финансирования дефицита бюджета займы, а не средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он подчеркнул, что ведомство сделает все возможное, чтобы минимизировать использование резервного источника.

В бюджете на 2023 год дефицит бюджета заложен на уровне 2,9 триллиона рублей или два процента ВВП. За минувшие полтора месяца на фоне санкций против российской нефти дефицит приблизился к 4 триллионам рублей, при этом расходы в феврале начали расти.