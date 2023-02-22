В России замедлилась инфляция

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,36 процента на 20 февраля. Об этом сообщается в обзоре Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации».

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Отмечается, что на прошлой неделе инфляция составила 11,61 процента. По данным ведомства, этому поспособствовало снижение темпов роста цен на продовольственные товары — до 0,11 процента (0,35 процента неделей ранее).

Произошло это за счет замедления удорожания плодоовощной продукции и возобновления снижения цен на остальные продукты.