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1 час назад

В России замедлилась инфляция

Lenta.ruиещё 3

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,36 процента на 20 февраля. Об этом сообщается в обзоре Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации».

В России замедлилась инфляция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на прошлой неделе инфляция составила 11,61 процента. По данным ведомства, этому поспособствовало снижение темпов роста цен на продовольственные товары — до 0,11 процента (0,35 процента неделей ранее).

Произошло это за счет замедления удорожания плодоовощной продукции и возобновления снижения цен на остальные продукты.

Ранее президент России Владимир Путин оценил уровень инфляции в России и указал, что она приблизится к целевому уровню в 4 процента. Об этом он сказал во время послания к Федеральному собранию.

Экономика,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Минэкономразвития,
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