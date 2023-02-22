Стали известны подробности о работе России над аналогами SWIFT

Российские специалисты предпринимают необходимые усилия для перехода от SWIFT к механизмам передачи финансовой информации, защищенным от внешнего давления, рассказала представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.
Захарова подчеркнула, что в рамках перехода страна развивает разнообразные альтернативные пути передачи платежной информации.
Работа идет, в том числе, под эгидой Центробанка РФ, пояснила дипломат.
Ранее в МИД сообщили, что Москва исходит из необходимости постепенного перехода к новой системе. В частности, принимаются меры для развития СПФС Банка России.
По словам дипломатов, переход на новые механизмы необходим в условиях, когда российские кредитные организации и их клиенты стабильно сталкиваются с проблемами при осуществлении обычных международных платежей.