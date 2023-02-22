Стали известны подробности о работе России над аналогами SWIFT

Российские специалисты предпринимают необходимые усилия для перехода от SWIFT к механизмам передачи финансовой информации, защищенным от внешнего давления, рассказала представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Фото: SWIFT SWIFT

Захарова подчеркнула, что в рамках перехода страна развивает разнообразные альтернативные пути передачи платежной информации.

Работа идет, в том числе, под эгидой Центробанка РФ, пояснила дипломат.

Ранее в МИД сообщили, что Москва исходит из необходимости постепенного перехода к новой системе. В частности, принимаются меры для развития СПФС Банка России.