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35 минут назад

Стало известно, сколько лет понадобится Украине для погашения долга

Илья Родин

Замминистра финансов Украины Ольга Зыкова рассказала, что страна в рамках соглашений с Евросоюзом планирует погасить полученные кредиты в течение 35 лет. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на региональные СМИ.

На Украине посчитали срок погашения долга Евросоюзу
Фото: ТАССТАСС

Зыкова пояснила, что власти Евросоюза предоставили Киеву особые условия. Согласно договоренностям с Брюсселем, страна должна будет постепенно гасить кредиты в течение 35 лет.

Чиновница отметила, что европейские партнеры взяли на себя обязательства покрывать проценты по займам. Она добавила, что союзники «с пониманием относятся к долговой нагрузке» Украины.

Киев планирует гасить кредиты равномерно, уточнила Зыкова.

Она заметила, что в 2023 году страна ожидает поступления как кредитных, так и грантовых средств. В частности, ожидается, что в грантовой форме будут перечислены $10 млрд.

Экономика,Ольга Зыкова,ЕС,
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