На Украине посчитали срок погашения долга Евросоюзу

Замминистра финансов Украины Ольга Зыкова рассказала, что страна в рамках соглашений с Евросоюзом планирует погасить полученные кредиты в течение 35 лет. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на региональные СМИ.
Зыкова пояснила, что власти Евросоюза предоставили Киеву особые условия. Согласно договоренностям с Брюсселем, страна должна будет постепенно гасить кредиты в течение 35 лет.
Чиновница отметила, что европейские партнеры взяли на себя обязательства покрывать проценты по займам. Она добавила, что союзники «с пониманием относятся к долговой нагрузке» Украины.
Киев планирует гасить кредиты равномерно, уточнила Зыкова.
Она заметила, что в 2023 году страна ожидает поступления как кредитных, так и грантовых средств. В частности, ожидается, что в грантовой форме будут перечислены $10 млрд.