На Украине посчитали срок погашения долга Евросоюзу

Замминистра финансов Украины Ольга Зыкова рассказала, что страна в рамках соглашений с Евросоюзом планирует погасить полученные кредиты в течение 35 лет. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на региональные СМИ.

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Зыкова пояснила, что власти Евросоюза предоставили Киеву особые условия. Согласно договоренностям с Брюсселем, страна должна будет постепенно гасить кредиты в течение 35 лет.

Чиновница отметила, что европейские партнеры взяли на себя обязательства покрывать проценты по займам. Она добавила, что союзники «с пониманием относятся к долговой нагрузке» Украины.

Киев планирует гасить кредиты равномерно, уточнила Зыкова.