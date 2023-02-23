Экономика России на фоне введения многочисленных санкций Евросоюза (ЕС) и США держится куда лучше, чем ожидалось ранее. Об этом в ходе пресс-конференции в индийском Бангалоре заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает ТАСС.

«Американские санкции имели очень значительный эффект на Россию. Хотя по некоторым показателям российская экономика держится лучше, чем можно было изначально ожидать», — отметила Йеллен.

По ее словам, несмотря на то, что экономика России держится, страна сталкивается с дефицитом бюджета, не получая необходимого.

22 февраля в газете Le Figaro сообщалось, что репортер французской ежедневной газеты Ален Барлюэ посетил Крым и Санкт-Петербург, чтобы обнаружить бреши, созданные в российской экономике санкциями Запада. По результатам поездки журналист сделал вывод, что ограничения вызвали определенные сложности, но дефицита товаров и очередей в магазинах нет. Репортер связал это с «находчивостью» россиян.