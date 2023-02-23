Йеллен оценила эффективность санкций США против России

Глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала, что состояние экономики России значительно лучше, чем предсказывали эксперты. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что глава американского Минфина прибыла в Бангалор (Индия) на встречу министров финансов стран «Большой двадцатки».

По оценке Йеллен, ограничительные меры со стороны США оказали существенное воздействие на Россию.

Вместе с тем, пояснила глава Минфина, по ряду показателей экономика РФ «держится лучше», чем ожидали специалисты.

Чиновница предположила, что Россия в настоящее время сталкивается с заметным дефицитом бюджета, не получает все то, что ей требуется.