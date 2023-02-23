Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Йеллен оценила эффективность санкций США против России

Илья Родин

Глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала, что состояние экономики России значительно лучше, чем предсказывали эксперты. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что глава американского Минфина прибыла в Бангалор (Индия) на встречу министров финансов стран «Большой двадцатки».

По оценке Йеллен, ограничительные меры со стороны США оказали существенное воздействие на Россию.

Вместе с тем, пояснила глава Минфина, по ряду показателей экономика РФ «держится лучше», чем ожидали специалисты.

Чиновница предположила, что Россия в настоящее время сталкивается с заметным дефицитом бюджета, не получает все то, что ей требуется.

В США назвали последствия дефолта для мировой экономики

Ранее Йеллен рассказала, что Штаты выдвинут своего кандидата на пост руководителя Всемирного банка. Она выразила надежду, что вопрос будет решен в ближнесрочной перспективе.

Экономика,Джанет Йеллен,Всемирный Банк,Казначейство США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий