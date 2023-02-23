Страны G7 оценили возможности России под санкциями

Введенные против России санкции заметно подорвали ее возможности. Так ситуацию в совместном заявлении оценили министры финансов и управляющие центральными банками сообщества, передает РИА Новости ,

Кроме того, стало известно, что G7 планируют создать новый инструмент для ужесточения контроля за соблюдением антироссийских санкций. Уточняется, что они будут обмениваться данными в отношении чиновников и компаний, которые подозреваются в «пособничестве» действиям России на Украине.