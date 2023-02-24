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1 час назад

Центробанк Турции впервые с декабря 2022 года снизил ключевую ставку

Lenta.ruиещё 1

Центробанк Турции впервые с декабря 2022 года снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 8,5 процента. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Центробанк Турции впервые с декабря 2022 года снизил ключевую ставку
Фото: ТАССТАСС

В октябре прошлого года ключевая ставка была снижена с 12 до 10,5 процента, а с декабря 2022 года она составляла девять процентов.

Центробанк указал, что инфляция в Турции в международном масштабе продолжает оставаться высокой, ее последствия тщательно отслеживаются. Регулятор заявил, что комплексная политика принесла улучшения в уровне и тенденции инфляции, финансовые условия способствовали ускорению роста промышленного производства и увеличению занятости.

В связи с этим Комитет по денежно-кредитной политике решил снизить ставку на 50 базисных пунктов. Подчеркивается также, что турецкий ЦБ будет внимательно фиксировать экономические последствия землетрясений, которые произошли в стране в феврале, и создавать условия, чтобы свести к минимуму последствия стихийного бедствия.

Нынешний президент страны Реджеп Тайип Эрдоган придерживается денежно-кредитной политики, в рамках которой ЦБ сохраняет низкую ключевую ставку для поддержания дешевого кредитования и экономического роста в ущерб ценовой стабильности. На этом фоне турецкая лира с 2021 года обесценилась почти в три раза по отношению к доллару.

Реджеп Эрдоган,Банк России,
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