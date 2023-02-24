Автор расследования о подрывах «Северных потоков» озвучил цель Байдена

Целью президента США Джо Байдена при подрыве газопровода «Северный поток» было помешать Германии и другим странам Западной Европы запустить его в случае наступления холодов. Об этом в интервью RT заявил автор расследования о диверсии на трубопроводах, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Целью его (Байдена. - Прим.ред.) было помешать Германии и Западной Европе открыть трубопровод в случае скорого наступления холодов», - сказал он.

Херш объяснил, что немецкие власти наложили санкции на один трубопровод, но были вправе открыть другой, и именного этого не хотел американский президент. Суть операции сводилась к тому, что заставить Европу продолжать поддерживать НАТО и поставлять оружие Украине в «опосредованной войне против России», подчеркнул журналист.

Лауреат ряда престижных премии в области журналистики Сеймур Херш в начале февраля опубликовал статью, в которой заявил о том, что диверсию на «Северном потоке» устроили Соединенные Штаты при содействии Норвегии. В обоих странах эти обвинения отвергли. Позднее Херш не исключил, что опубликует новые данные по инциденту, и предупредил США о колоссальных последствиях их поведения.