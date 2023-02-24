Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
19 минут назад

Херш: подрывом «Северного потока» Байден хотел помешать Европе открыть газопровод при наступлении холодов

ТК «Звезда»иещё 2

Целью президента США Джо Байдена при подрыве газопровода «Северный поток» было помешать Германии и другим странам Западной Европы запустить его в случае наступления холодов. Об этом в интервью RT заявил автор расследования о диверсии на трубопроводах, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Автор расследования о подрывах «Северных потоков» озвучил цель Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Целью его (Байдена. - Прим.ред.) было помешать Германии и Западной Европе открыть трубопровод в случае скорого наступления холодов», - сказал он.

Херш объяснил, что немецкие власти наложили санкции на один трубопровод, но были вправе открыть другой, и именного этого не хотел американский президент. Суть операции сводилась к тому, что заставить Европу продолжать поддерживать НАТО и поставлять оружие Украине в «опосредованной войне против России», подчеркнул журналист.

Лауреат ряда престижных премии в области журналистики Сеймур Херш в начале февраля опубликовал статью, в которой заявил о том, что диверсию на «Северном потоке» устроили Соединенные Штаты при содействии Норвегии. В обоих странах эти обвинения отвергли. Позднее Херш не исключил, что опубликует новые данные по инциденту, и предупредил США о колоссальных последствиях их поведения.

В Совете Безопасности ООН во вторник прошло заседание, посвященное диверсии на «Северном потоке». На нем постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что у России нет сомнений в выводах Херша. Он подчеркнул, что виновные в теракте должны понести наказание и выплатить компенсации пострадавшим государствам, иначе в мире наступит эпоха «хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества».

Экономика,Сеймур Херш,Василий Небензя,Джозеф Байден,НАТО,Совбез ООН,ООН,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий