Россиянам рассказали об изменениях в стране 1 марта

Март богат на законодательные изменения. В частности, в новых регионах начинает действовать российское пенсионное и социальное законодательство, рецептурные лекарства можно будет заказать через интернет, но правда пока лишь в трех регионах. Дачникам не нужно будет соблюдать массу норм, чтобы пожарить шашлык.

Фото: ТАСС ТАСС

Жители смогут требовать перерасчет платы за вывоз мусора при отъезде в отпуск или на дачу, а вот сведения о недвижимости теперь засекретят. Любителям самокатов придется придерживаться правил дорожного движения. Обо всех нововведениях читайте в подборке "Российской газеты".

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Жителям новых регионов придут российские пенсии

Пенсии и другие меры соцподдержки, назначаемые по российским законам, с 1 марта станут доступны жителям новых российских регионов.

"С 1 марта Социальный фонд начнет назначение пенсий и выплат по временной нетрудоспособности в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях", - уточнил глава Минтруда Антон Котяков.

Для оформления пенсии жителям потребуется обратиться с заявлением в отделение Социального фонда по месту жительства. Помимо заявления, необходимо предоставить документы, подтверждающие трудовой стаж. Если у гражданина нет на руках таких документов, можно будет представить справку, выданную региональной межведомственной комиссией. При расчете размера пенсии заработок за годы с момента введения системы индивидуального переучета будет установлен по уровню средней заработной платы в Республике Крым и Ростовской области.

Также жители новых российских регионов смогут получать выплаты по обязательному социальному страхованию: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан. Для расчета размеров пособий будут использоваться данные о трудовом доходе с момента вхождения субъектов в состав Российской Федерации. Так, в 2023 году расчетный период составит 3 месяца - с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года; в 2024 году будет взят период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года.

С 1 марта общероссийские меры социальной защиты распространятся и на граждан с инвалидностью, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, членов семей военнослужащих и другие льготные категории граждан.

Вступают в силу новые правила разведения огня на загородных участках

С 1 марта в России вступят в силу новые правила сжигания листвы и мусора, установки мангалов на дачных участках. Таким образом в МЧС отказались от действовавших жестких нормативов установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.

"Когда-то было разработано одно правило разведения открытого огня и для огромных полей, и для маленьких садовых земельных участков. Эти правила было сложно соблюдать, так как подавляющее большинство классических садовых участков не позволяет разместить мангал, удовлетворив все требования", - пояснил "Российской газете" депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

С 1 марта 2023 года нормы станут более реальными. Теперь при использовании открытого огня в металлической емкости (бак, бочка) для сжигания, например, сухой травы и веток место разведения костра должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метров до зданий, сооружений и иных построек; а также в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса; зону очистки вокруг - 5 метров.

"Если мы говорим о приготовлении шашлыков в мангалах, то теперь расстояние от мангала до любых построек может быть 5 метров. Для небольших садовых участков это вполне выполнимое требование", - добавил Чаплин.

Начинается эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств

С 1 марта в трех регионах (Москве, Подмосковье и Белгородской области) стартует трехлетний эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Аптеки будут участвовать в нем добровольно, а покупатели смогут приобрести необходимый препарат по электронному рецепту.

На днях Минздрав РФ опубликовал приказ об утверждении перечня рецептурных лекарств, разрешенных к дистанционной продаже. Наименования лекарств перечислены на более чем 70 страницах. Среди них - отхаркивающий муколитик "Амброксол", антибиотики "Азитромицин" и "Амоксициллин", средство от эпилепсии "Вальпроевая кислота", лекарство для лечения эректильной дисфункции "Варденафил".

Из эксперимента исключили препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, иммунобиологические, радиофармацевтические лекарства, спиртосодержащие препараты, медикаменты с температурным режимом хранения ниже 15 градусов и ряд других. Эксперимент не будет распространяться и на льготные лекарства.

Лифты станут безопаснее

Аварий с лифтами должно стать меньше. С марта повышается ответственность за плохое состояние "подъемников".

Ростехнадзор получает право контролировать выполнение техрегламентов и постановления об организации безопасного использования и содержания лифтов. При выявлении нарушений может выписывать предписания и штрафовать. Этих полномочий Ростехнадзор лишился летом 2021 года из-за регуляторной гильотины.

Кроме того, с марта Ростехнадзор не будет выходить на контрольный осмотр лифтов после их замены. Владелец должен собрать все необходимые документы, принять решение, что лифт вводится в эксплуатацию и передать пакет документов в Ростехнадзор для постановки лифтов на учет. Ранее эта процедура сопровождалась выходом инспектора на объект для проведения осмотра. Ожидается, что это сократит сроки ввода уже смонтированного лифта в эксплуатацию.

Земельные участки будут предоставляться быстрее

Сокращаются сроки принятия решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также сроки предоставления таких земельных участков.

Ранее на это отводилось 30 дней, а в случае, если схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории подлежит согласованию, 45 дней. Теперь сроки сокращены до 20 и 30 дней соответственно.

Нормативы будут считать по-новому

Вводится новый порядок определения нормативов коммунальных услуг на общедомовые нужды. Активнее будет применяться аналоговый метод (норматив выводится из того, сколько в среднем платят за услуги аналогичные по конструкции дома с общедомовыми счетчиками). Будет учитываться, что тепло идет не только на отопление квартир, но и - косвенно - на отопление общих помещений, подвала или чердака, даже если труб отопления там нет.

Если норматив станет ближе к реальному потреблению, то ежемесячные платежи станут больше, а разовый перерасчет по итогам года меньше, и внести его будет проще.

Нормативы положено пересматривать раз в пять лет, чаще это допускается лишь по весомой причине (например, после проведения капремонта и изменения энергоэффективности дома). Поэтому переход на новые нормативы будет происходить постепенно.

При отъезде из дома не придется платить за мусор

Жители смогут требовать перерасчет платы за вывоз мусора при отъезде в отпуск или на дачу. Вступают в силу изменения в правила предоставления коммунальных услуг.

Теперь при временном отсутствии дома жители могут попросить перерасчет за мусор, если предоставят подтверждающие свое отсутствие документы. При этом плата уменьшится пропорционально тому, сколько жителей не проживало в помещении. Отсутствовать нужно не менее пяти дней.

Постановление, вышедшее прошлой осенью, вступает в силу с 1 марта, однако могло применяться и раньше, уточняли в Минприроды.

Местные власти смогут влиять на архитектуру

Запретить возводить некрасивые или не вписывающиеся в общую застройку здания смогут местные власти. В Градостроительный кодекс внесены поправки, которые позволят им контролировать облик застройки.

Предполагается, что города смогут определять в правилах землепользования и застройки территории, где согласование с архитектором будет обязательным (это может быть, например, исторический центр города или другие особо важные территории). Это позволит осуществлять эту процедуру там, где она действительно обоснована и целесообразна, подчеркивали ранее в пресс-службе Минстроя. Определить эти территории необходимо до осени нынешнего года.

Узнать владельца квартиры стало сложнее

В выписках из Единого госреестра недвижимости перестанут указывать фамилию, имя и отчество собственника. Получить выписку с полными данными можно будет в нескольких случаях. Во-первых, если собственник подал заявление в Росреестр о том, что разрешает открыть эти сведения. Во-вторых, через нотариуса при наличии весомых причин.

Также выписку сможет получить сам владелец жилья. Вводится механизм их проверки. На выписке будет QR-код, после сканирования которого можно будет получить подтверждение представленных сведений либо их опровержение.

Предусматривается открытие сведений о предыдущих собственниках объекта при открытии сведений о действующем собственнике. Кроме того, нововведения не касаются правообладателей недвижимости, которые являются юридическими лицами - сведения о них по-прежнему будут общедоступными и будут указываться в выписках из ЕГРН.

На сигареты и жидкости для вейпов повышаются акцизы

С 1 марта ставки акцизов на сигареты и папиросы в России повысятся на 2%, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак - на 11%.

Акцизы на сигареты и папиросы будут увеличены с 2552 рублей за 1 тыс. штук до 2603 рублей (плюс 16% расчетной стоимости). Ставки акцизов на жидкости для вейпов повышаются на 11%: с 1 марта до 31 декабря 2023 года до 20 рублей за 1 мл (до 21 рублей на 2024 год, до 22 рублей - на 2025 год). При этом отменяется акциз на сами электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака (64 рубля за штуку).

Акцизы на нагреваемый табак с марта будут увеличены на 10,6% - с 7 839 рублей до 8669 рублей за кг (в 2024 году - с 8 153 рублей до 9016 рублей, в 2025 году - с 8 470 рублей до 9377 рублей).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил внести предложения о возможности их запрета - в первую очередь, для детей и подростков. Предложение поддержали в Минздраве и Роспотребнадзоре. Однако в Минфине считают, что запрет электронных средств доставки никотина ЭСДН приведет к значительным потерям федерального бюджета, источники компенсации которых не определены. Кроме того, запрет приведет к нелегальному обороту ЭСДН. В качестве альтернативы Минсельхоз разработал законопроект о досудебной блокировке онлайн-площадок продажи электронных сигарет. А в Минпромторге намерены на одном из заседаний межведомственной рабочей группы рассмотреть предложения табачной продукции об ужесточении ответственности маркетплейсов за нелегальные продажи сигарет и никотинсодержащей продукции.

В России повысят единую минимальную цену на сигареты

С 1 марта 2023 года табачная продукция не может стоить в магазинах дешевле 119 рублей. Вслед за внеочередным повышением акцизов на сигареты Минсельхоз поднял на 2 рубля и единую минимальную цену (ЕМЦ) на табачную продукцию. Новая цена будет действовать до конца года.

ЕМЦ рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Поскольку с 1 марта ставки акцизов на сигареты и папиросы в России повысятся на 2%, то вырастет и ЕМЦ.

Устанавливая минимальную цену, государство борется с нелегальной продукцией. Вся продукция, которая будет дешевле минимальной цены, автоматически будет считаться нелегальной. По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), во втором полугодии 2022 года доля нелегальных табачных изделий составила 12,9%, нелегальных никотиносодержащих продуктов - 79%, а в жидкостях достигает 93%. Основная причина - разница в ставках акцизов на сигареты в странах ЕАЭС. Минимальная цена на пачку сигарет в России составит 119 рублей, а в Беларуси - 50 рублей. При открытых границах внутри ЕАЭС в Россию едут сигареты из соседних стран.

Начнется обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков

С 1 марта начнется поэтапный переход на обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков. С 1 марта 2023 года станет обязательной регистрация участников отрасли в системе маркировки "Честный знак", с 1 апреля 2023 года - маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября 2023 года - в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года - в алюминиевых банках.

Обязательная маркировка станет возможна благодаря интеграции Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и системы маркировки. Поэтому пивовары смогут зарегистрироваться в системе маркировки только в случае, если они уже подключены к ЕГАИС.

Государство поэтапно вводит обязательную маркировку на различные товары. Так власти борются с нелегальными товарами. По подсчетам Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), в 2021 году доля нелегального оборота пива и пивных напитков выросла на 9,4 процентных пункта до 16,6% от общего объема производства по сравнению с 2020 годом. В правительстве РФ оценивают выпадающие доходы бюджета от безакцизного пива ежегодно до 30 млрд рублей. Эксперимент по маркировке пива и пивной продукции проводится в России с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2023 года.

Навоз и помет можно будет использовать в качестве удобрений

С 1 марта 2023 года в России вступит в силу новый закон о побочных продуктах животноводства - по нему навоз и помет можно будет использовать в качестве удобрений. До этого аграрии были приравнены к операторам по обращению с отходами, сельскохозяйственные поля - к мусорным полигонам, а навоз - к отходам.

Закон регулирует хранение, транспортировку, переработку, реализацию и использование побочных продуктов животноводства. Такими являются навоз, помет и стоки, образовавшиеся при содержании сельхозживотных, а также подстилка. Побочные продукты животноводства можно будет отражать в бухгалтерском и налоговом учете, без чего был невозможным оборот навоза и помета. Для этого в законе предусмотрена возможность получить права собственности на эти продукты.

Таким образом, закон позволит создать самостоятельную отрасль обращения органических удобрений, экспортировать эту продукцию, а также использовать побочные продукты животноводства в качестве сырья в сельскохозяйственном производстве.

При этом ни ветеринарное, ни природоохранное законодательство не отменяется по отношению к навозу и помету. Если при обращении с навозом и пометом будут выявлены нарушения, их снова будут признавать отходами. За нарушения требований будут предусмотрены штрафы - сейчас изменения в КоАП об этом рассматриваются в Госдуме.

На производство муки, готовых завтраков, круп введут госконтроль

С 1 марта производители продуктов переработки зерна должны присоединиться к Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна (ФГИС "Зерно").

В частности, новые правила коснутся производителей риса, муки, крупы из зерновых культур (ячмень, овес, пшеница и др.), отрубей, готовых завтраков с использованием зерновых, крахмала.

Они должны вносить в систему данные о своей продукции для оформления товаросопроводительных документов на партию зерна (СДИЗ) на перевозку, реализацию, приемку и отгрузку зерна, а также при ввозе в РФ или вывозе с территории РФ.

А вот хлебопекам, кондитерам и некоторым другим категориям предприятий, которые закупают продукты переработки зерна для реализации физлицам в розницу, а также для производства продукции, которая не прослеживается во ФГИС "Зерно", регистрироваться и фиксировать бизнес-операции в системе необязательно.

С 1 сентября ФГИС "Зерно" уже стала обязательной для производителей зерна. Таким образом государство борется с нелегальной продукцией - со ФГИС удастся проконтролировать качество зерна от поля до прилавка.

Вступят в силу новые правила рыболовства Волжско-Каспийского бассейна

Обновленные правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна вступят в силу с 1 марта 2023 года. В документе установлены виды запретных орудий и способов добычи водных биоресурсов при любительском рыболовстве, запретные сроки и периоды рыболовства, а также разрешенные суточные нормы добычи, в том числе в случае пребывания на рыбалке более одних суток. Изменения, касающиеся любительского рыболовства, будут способствовать снижению социальной напряженности, конфликтов с госорганами и такими же любителями, сохранению биоресурсов, рассчитывают в Росрыболовстве.

Новые правила серьезно отличаются от предыдущих. Например, все нерестилища и зимовальные ямы теперь будут сопровождаться географическими координатами. Раньше понять их границы было невозможно, и рыболов мог невольно нарушить их. Или, например, рыболовам запрещается находиться с сетями ближе 500 метров к воде, что позволит бороться с бытовым браконьерством.

Однако рыболовы ранее обращали внимание на множество "ляпов" и спорных моментов в документе. Так, по новым правилам суммарная суточная норма добычи для всех видов водных биоресурсов составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг. Раньше достаточно было прекратить ловлю, если после нескольких мелких рыбешек рыболов добывал крупную рыбину, с учетом веса которой улов превышал 5 кг. А теперь придется трофей отпускать. В противном случае рыболов будет считаться нарушителем. А неточные описания отдельных популярных рыболовных снастей фактически вводят запрет на их использование.

Банки не смогут применять иностранные мессенджеры для оказания услуг

С 1 марта банки, финансовые организации, госкомпании и госорганы не смогут при оказании услуг применять иностранные мессенджеры для передачи информации, содержащей финансовую информацию.

Как пояснили в Минцифры, это касается платежных документов, персональных данных граждан России, сведений о безналичных денежных переводах, информации для проведения платежей и данных о банковских счетах и вкладах россиян.

Кроме того, запрещено будет подключать свои системы к иностранным мессенджерам для проведения денежных переводов российских граждан.

Как сообщили "РГ" в Роскомнадзоре, список таких мессенджеров будет опубликован на сайте ведомства.

ЦБ РФ с 1 марта повысит нормативы обязательных резервов банков

Банк России и с 1 марта 2023 года повышает нормативы обязательных резервов на фоне "профицита ликвидности" и "тенденции на девалютизацию балансов", говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Норма обязательных резервов - это доля обязательств банка по вкладам, которые они привлекли у населения. Такая норма гарантирует выполнение обязательств перед клиентами. Банк обязан держать эти деньги в резерве на депозите в ЦБ или в наличных у себя.

Так, с 1 марта на 1 процентный пункт (п.п.) - до 4% повышаются нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций; на 2 п.п. - до 7% по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций.

Для банков с базовой лицензией нормативы обязательных резервов по всем категориям обязательств в рублях остаются без изменения.

Новые нормативы начнут применяться с регулирования размера обязательных резервов за март 2023 года. При этом, согласно графику периодов усреднения обязательных резервов на 2023 год, в марте не предполагается перерасчета по обязательным резервам, депонированным на счетах по учету обязательных резервов.

Заканчивается прием заявлений от должников, которые вовремя не оформили в собственность "Дальневосточный гектар".

Они больше не смогут оформит выбранный участок в собственность или в долгосрочную аренду. Всего таких должников около 4,7 тыс человек. В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики рассказали "Российской газете", что пока рано говорить, сколько человек воспользовались отсрочкой, так как кто-то направил свои заявления по почте и они еще идут.

Впервые в России вводятся правила по управлению электросамокатами

В России появятся четкие правила для управления электросамокатами, моноколесами и прочими гироскутерами. Изменения в правила дорожного движения вступают в силу с 1 марта. У нас даже новый термин появляется - "Средство индивидуальной мобильности". Проще говоря, СИМ. Теперь он будет закреплен в правилах. Кроме того, на дорогах появятся новые знаки. Так что всем водителям, а также пользователям СИМ стоит прочитать новую редакцию документа, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Итак, что касается электросамокатов и прочей подобной техники. Согласно новым правилам дети до 14 лет могут передвигаться на них по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. Старше 14 лет - только по велодорожкам. Но при условии, что вес такого устройства не превышает 35 кг. При этом скорость передвижения устройств будет ограничена - не более 25 км/ч.

Если велодорожек нет, то передвигаться на СИМ можно и по тротуарам. Но только с пешеходной скоростью. И приоритет на тротуарах и в пешеходных зонах будут иметь именно пешеходы. Зато на велодорожках пешеходы обязаны будут уступать дорогу электросамокатам.

При отсутствии велодорожек и тротуаров СИМ могут двигаться по обочинам. Также разрешено движение по краю проезжей части. Но только для тех устройств, на которых есть нормальные тормоза, задний красный фонарь и передняя фара. И тут вес устройства не ограничен. Но ехать они могут только по краю той дороги, где скорость движения ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедов. Понятно, что моноколеса, а также сегвеи и гироскутеры не смогут выезжать на проезжую часть. Непонятно только кто и как это будет контролировать. Ведь ни для одного из этих транспортных средств регистрация не предусмотрена. А значит, камеры тут не спасут.

Появятся и новые знаки. Например, знак, запрещающий движение СИМ. Как он будет выглядеть - пока не ясно, поскольку ГОСТа на него нет. Также появится знак, запрещающий движение автобусов. До сих пор отдельного знака для запрещения движения такого транспорта у нас в правилах не было.

Еще один новый и неожиданный для водителей нюанс. После 1 марта потребуется останавливаться за общественным транспортом, на котором зажглось табло "Внимание, пассажир". Это касается тех случаев, когда высадка пассажиров производится прямо на проезжую часть. Например, у трамваев. Но тронуться водитель сможет только после того, как табло погаснет. До сих пор водитель должен был пропустить тех, кто выходит или садится в этот транспорт. И продолжать движение, когда путь свободен.

Городским автобусам, которые не оборудованы ремнями безопасности, запретят ездить по загородным дорогам быстрее 70 км/ч.

Также изменятся требование к парковке под знаками "Стоянка запрещена по четным или нечетным дням". А именно меняется время перестановки автомобиля. Если до сих пор переставить машину с одной стороны дороги на другую без нарушения правил можно было с 19 до 21 часа, то с 1 марта это можно будет сделать в промежутке между 21 и 24 часами.

Одежду на маркетплейсах начнут маркировать

С 1 марта маркетплейсам запрещается продавать без маркировки одежду из натуральной кожи, трикотажные блузки, верхнюю одежду, а также постельное, столовое, кухонное и туалетное белье. Вступают в силу изменения в постановлении правительства РФ № 1956 от 31 декабря 2019 года, регулирующем маркировку отдельных товаров легкой промышленности.

Изменения коснутся площадок, торгующих по схеме FBO (fulfilment by operator). Если агрегатор выкупает товар у продавца и занимается его продажей по договору комиссии, либо продает собственные товары, то он подпадает под регулирование и должен отчитаться в системе мониторинга. Но когда селлер использует маркетплейс лишь как витрину и продает товар напрямую, требования не применяются.

Нововведение должно стать дополнительным механизмом борьбы с контрафактом. В ЦРПТ отметили, что контроль со стороны онлайн-платформ пойдет на пользу как бизнесу, так и потребителям, поскольку некоторые маркетплейсы пользовались пробелом в законодательстве. Они выдавали себя за курьерские компании, оказывающие исключительно логистические услуги, благодаря чему через площадки продавались немаркированные товары неизвестного происхождения.

Пока законодательные изменения затронули только продукцию легкой промышленности. Однако маркировкой занимаются производитель и импортер, поэтому все товары из перечня уже продаются уже с кодами, и информация о продажах должна передаваться в систему.