Антироссийские санкции ударили не только по Москве, они нанесли значительный, на многие миллиарды долларов, ущерб иностранным инвесторам, пишет обозреватель Суджата Рао-Коверли в статье для Bloomberg.

Автор пояснила, что речь идет о разнообразных активах, в частности, акциях и облигациях, которые западные корпорации не успели вывезти из России до начала противостояния на Украине.

За год по ценным бумагам накопились проценты, дивиденды, но инвесторам, среди которых JPMorgan Asset Management и Schroders Plc, не удается их забрать из-за ограничительных мер.

Эксперты пояснили, что о застрявших активах необходимо забыть, во всяком случае до тех пор, пока продолжаются боевые действия, уточняет Рао-Коверли.

На фоне этого, отмечает обозреватель, ряд компаний все же старается спасти свои средства.