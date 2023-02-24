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1 час назад

Стало известно, что в России «застряли» принадлежащие иностранным инвесторам миллиарды долларов

Илья Родин

Антироссийские санкции ударили не только по Москве, они нанесли значительный, на многие миллиарды долларов, ущерб иностранным инвесторам, пишет обозреватель Суджата Рао-Коверли в статье для Bloomberg.

Автор пояснила, что речь идет о разнообразных активах, в частности, акциях и облигациях, которые западные корпорации не успели вывезти из России до начала противостояния на Украине.

За год по ценным бумагам накопились проценты, дивиденды, но инвесторам, среди которых JPMorgan Asset Management и Schroders Plc, не удается их забрать из-за ограничительных мер.

Эксперты пояснили, что о застрявших активах необходимо забыть, во всяком случае до тех пор, пока продолжаются боевые действия, уточняет Рао-Коверли.

На Украине посчитали срок погашения долга Евросоюзу

На фоне этого, отмечает обозреватель, ряд компаний все же старается спасти свои средства.

Так, Morgan Lewis & Bockius пытается осуществить поэтапный вывод активов на счета инвесторов, которые не попали в российские санкционные списки. В корпорации подчеркивают, что это связано с болезненными издержками, но все же оправдано.

Экономика,ЕС,
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