Украина сократила импорт электроэнергии

Украина сокращает импорт электроэнергии из других стран благодаря стабилизации энергосистемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Укрэнерго».

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По ее данным, сейчас дефицит мощности в республике отсутствует полностью и пока не прогнозируется.

«Генерация: в энергосистеме работают все виды электростанций. (...) Лимиты потребления в области не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме», — говорится в сообщении.