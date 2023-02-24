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1 час назад

Украина сократила импорт электроэнергии

Lenta.ru

Украина сокращает импорт электроэнергии из других стран благодаря стабилизации энергосистемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Укрэнерго».

Украина сократила импорт электроэнергии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее данным, сейчас дефицит мощности в республике отсутствует полностью и пока не прогнозируется.

«Генерация: в энергосистеме работают все виды электростанций. (...) Лимиты потребления в области не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме», — говорится в сообщении.

9 февраля «Укрэнерго» сообщила, что Украина смогла восстановить мощности после российского ракетного удара. Отмечалось, что в период холодов потребление энергии выросло, однако для компенсации удалось починить часть генерирующего оборудования.

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