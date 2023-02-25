Россиянам запретили предоставлять мощности для хранения газа в ЕС

Совет ЕС запретил предоставлять мощности для хранения газа гражданам России. Запрет начал действовать в рамках 10-го пакета санкций, говорится в заявлении европейского органа.
«Чтобы защитить безопасность поставок газа в ЕС, предотвратить использование российского газа как оружие и избежать рисков манипулирования рынком», - объяснили запрет европейские функционеры.
При этом отмечается, что часть объектов СПГ будет исключена из санкционного списка. О какой инфраструктуре идет речь, пока не сообщается.
Российские власти неоднократно заявляли, что не намерены использовать энергоресурсы как оружие, называя надуманными обвинения Запада.
Ранее ЕС одобрил десятый пакет санкций в отношении России.