Россиянам запретили предоставлять мощности для хранения газа в ЕС

Совет ЕС запретил предоставлять мощности для хранения газа гражданам России. Запрет начал действовать в рамках 10-го пакета санкций, говорится в заявлении европейского органа.

«Чтобы защитить безопасность поставок газа в ЕС , предотвратить использование российского газа как оружие и избежать рисков манипулирования рынком», - объяснили запрет европейские функционеры.

При этом отмечается, что часть объектов СПГ будет исключена из санкционного списка. О какой инфраструктуре идет речь, пока не сообщается.