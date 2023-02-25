Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Россиянам запретили предоставлять мощности для хранения газа в ЕС

Майк Габриелян

Совет ЕС запретил предоставлять мощности для хранения газа гражданам России. Запрет начал действовать в рамках 10-го пакета санкций, говорится в заявлении европейского органа.

Россиянам запретили предоставлять мощности для хранения газа в ЕС
Фото: ТАССТАСС

«Чтобы защитить безопасность поставок газа в ЕС, предотвратить использование российского газа как оружие и избежать рисков манипулирования рынком», - объяснили запрет европейские функционеры.

При этом отмечается, что часть объектов СПГ будет исключена из санкционного списка. О какой инфраструктуре идет речь, пока не сообщается.

Российские власти неоднократно заявляли, что не намерены использовать энергоресурсы как оружие, называя надуманными обвинения Запада.

Ранее ЕС одобрил десятый пакет санкций в отношении России.

Экономика,Совет Европы,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий