В ЕК раскрыли детали новых санкций против России

Значительная часть экспорта государств Европейского союза в Россию попала под ограничения. С учетом тех мер, что были введены в новом пакете, под рестрикции попало почти 50% экспортных позиций, поставлявшихся в РФ (по состоянию на 2021 год). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

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Отмечается, что 24 февраля западные государства приняли очередной, 10-й пакет ограничительных мер против России.

В ЕК пояснили, что разнообразные запреты затрагивают экспорт из ЕС на общую сумму €11,4 млрд.

Кроме того, уточнили в комиссии, ранее были введены ограничения на экспорт товаров на сумму свыше €32,5 млрд. Таким образом, европейские государства в общей сложности ввели рестрикции против 49% своего экспорта в Россию.

Уточняется, что точное содержание нового пакета будет известно после публикации сообщения о нем в специализированных изданиях.