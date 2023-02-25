США запретили поставлять в Россию ряд смартфонов и бытовой техники

США расширили санкции на экспорт в Россию бытовых и электронных товаров. В частности, в запретный список попали американские телефоны дороже 300 долларов. Заявление об этом сделало американское Министерство торговли, передает РБК.
Всего ограничения затронут 276 кодов товарной номенклатуры.
Среди товаров черного списка вентиляторы, кондиционеры и холодильники дороже $750, посудомоечные машины, электронные весы дороже $100, принтеры дороже $300.
Также под запретом пылесосы, микроволновки, кофемашины, тостеры.
Не будут поставляться в Россию и американские смартфоны дороже $300, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование.
Накануне, спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что Евросоюз и США начали расследование из-за резкого увеличения экспорта в соседние с Россией страны. В ЕС намерены выяснить, не попадает ли часть товаров в Россию, поскольку вырос западный импорт в Турцию, Армению, Киргизию и Казахстан.