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33 минуты назад

ЕС опубликовал 10-й пакет санкций против России

News.ru

ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ. В обновленном перечне рестрикций подтверждается, что меры затронут медиагруппу «Россия сегодня», Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк. Ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. В перечне также оказалось предприятие «Росатомфлот», управляющее атомным ледокольным флотом РФ.

ЕС опубликовал 10-й пакет санкций против России
Фото: ТАССТАСС

Также в черный список попали глава Россотрудничества Евгений Примаков, хирург Леонид Рошаль, глава СПЧ Валерий Фадеев, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и зампреда правительства Московской области Духина за эвакуацию детей из зоны спецоперации. Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский тоже оказался включен в санкционный пакет.

Как отмечает РИА Новости, санкционный пакет из-за наличия разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован поздно вечером 24 февраля. Известно, что для его утверждения понадобилось несколько дополнительных заседаний постпредов.

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