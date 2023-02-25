ЕС опубликовал 10-й пакет санкций против России

ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ. В обновленном перечне рестрикций подтверждается, что меры затронут медиагруппу «Россия сегодня», Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк. Ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. В перечне также оказалось предприятие «Росатомфлот», управляющее атомным ледокольным флотом РФ.