Российская делегация приняла участие в заседании "финансовой двадцатки" в индийском Бангалоре, на которой был согласован широкий перечень стимулов для мировой экономики. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Минфина РФ .

Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситхараман сообщила, что итоговый документ по встрече глав центробанков и Минфинов стран, входящих в G20, был принят без позиции по Украине, так как по этому поводу возражали Китай и Российская Федерация. Индия по итогам встречи министров финансов G20 и управляющих центральными банками также отметила, что среди членов "большой двадцатки" существует несколько взглядов на ситуацию на Украине.