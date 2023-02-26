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1 час назад

В США заявили о продаже Россией нефти выше потолка цен

Lenta.ru

Исследователи из Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов пришли к выводу, что Россия продавала нефть выше потолка цен в 60 долларов за баррель как минимум четыре недели после его введения странами Евросоюза и G7. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследования.

В США заявили о продаже Россией нефти выше потолка цен
Фото: ТАССТАСС

Из данных институтов следует, что баррель российской нефти в тот период в среднем стоил около 74 долларов, что на четверть превышает установленный максимум.

Авторы исследования выяснили, что около 50 процентов российской нефти перевозится теневым флотом танкеров, что позволяет энергоносителю не попадать под потолок цен на нефть. Исследователи призвали к расследованию случаев обхода санкций.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза намерены усилить меры по выявлению случаев обхода антироссийских санкций. Для этого будет создана аналитическая платформа, позволяющая расследовать конкретные дела и подозрительные торговые потоки.

Эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти вступило в силу 5 декабря. Одновременно с ним заработал ценовой потолок, утвержденный на уровне 60 долларов за баррель.

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