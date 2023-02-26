Россия после введения Западом ряда санкций смогла избежать серьезного экономического ущерба и снижения комфорта российских граждан благодаря сотрудничеству с Китаем. Жители РФ практически не заметили изменений на рынке. Такое заявление сделал обозреватель французского новостного журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре, передает РИА Новости.

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«В Москве все как обычно. Магазины хорошо снабжены, рестораны и ночные клубы переполнены», — указал он.

Автор считает, что России удалось обуздать инфляцию, добиться стабилизации рубля, а также избежать катастрофы в промышленном секторе. Он подчеркнул, что российский рынок покинули не так много компаний, как первоначально ожидалось, хотя уход шведских, французских и британский производителей ощутим.

«Мой любимый кофе Lavazza снова на полках магазинов по цене, сопоставимой с парижской», — пишет Valeurs, цитируя француза, который живет в Москве уже двадцать лет.

Он добавил, что в России также снова появились айфоны, хотя и по очень высокой цене.