Россия после введения Западом ряда санкций смогла избежать серьезного экономического ущерба и снижения комфорта российских граждан благодаря сотрудничеству с Китаем. Жители РФ практически не заметили изменений на рынке. Такое заявление сделал обозреватель французского новостного журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре, передает РИА Новости.
«В Москве все как обычно. Магазины хорошо снабжены, рестораны и ночные клубы переполнены», — указал он.
Автор считает, что России удалось обуздать инфляцию, добиться стабилизации рубля, а также избежать катастрофы в промышленном секторе. Он подчеркнул, что российский рынок покинули не так много компаний, как первоначально ожидалось, хотя уход шведских, французских и британский производителей ощутим.
«Мой любимый кофе Lavazza снова на полках магазинов по цене, сопоставимой с парижской», — пишет Valeurs, цитируя француза, который живет в Москве уже двадцать лет.
Он добавил, что в России также снова появились айфоны, хотя и по очень высокой цене.
Собеседник журнала выразил мнение, что Россия смогла нивелировать потери от массового ухода западных компаний с российского рынка благодаря сотрудничеству с Китаем.