В России появится одежда из Ирана

Одежда из Ирана появится на российском рынке. Об этом пишет газета "Известия".
Поставщики уже провели переговоры с Минпромторгом и управляющими торговых центров. Один из производителей заключил договор на 15 миллионов долларов.
Заинтересованы в продаже своих товаров около 20 брендов. Среди них - Abbas и Rasoul, Hassan, Romina, Kiana, Samira, Jila, Alireza.
По мнению экспертов, одежда из Ирана будет пользоваться спросом у россиян. Но у отечественных производителей есть одно преимущество - они лучше ориентируются на рынке. Так что иранские компании столкнутся с серьезной конкуренцией.