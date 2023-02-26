В России появится одежда из Ирана

Одежда из Ирана появится на российском рынке. Об этом пишет газета "Известия".

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Поставщики уже провели переговоры с Минпромторгом и управляющими торговых центров. Один из производителей заключил договор на 15 миллионов долларов.

Заинтересованы в продаже своих товаров около 20 брендов. Среди них - Abbas и Rasoul, Hassan, Romina, Kiana, Samira, Jila, Alireza.