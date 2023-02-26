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21 минуту назад

Министр Мантуров заявил, что российская промышленность смогла перестроиться, несмотря на санкции

Газета.Ru

Промышленный сектор российской экономики смог перестроиться на фоне международных санкций, введенных западными странами против РФ.

Министр РФ рассказал о перестройке российской промышленности из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во многом благодаря трансформации удалось избежать значительного падения в данной сфере производства, приводит слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова "Российская газета".

По его словам, свою устойчивость на фоне торговых ограничений продемонстрировали как "оборонный", так и "гражданский" сектора промышленного производства. При этом объемы выпуска продукции в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) выросли по различным направлениям в 3-10 раз.

"Что касается "гражданских" отраслей, можно уверенно сказать, что они приспособились к особым условиям работы и смогли перестроить все свои внутренние процессы. Это касается и автопрома, и авиапрома, и других отраслей", - заявил Мантуров.

26 февраля обозреватель французского новостного журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре заявил, что Россия смогла перестроить экономику в ответ на санкции западных стран. Россия смогла побороть инфляцию, стабилизировать рубль и предотвратить катастрофу в промышленном секторе, а многие западные компании продолжили работу на внутреннем рынке РФ.

Российские банки отреагировали на введенные против них санкции Евросоюза

Экономика,Денис Мантуров,ЕС,
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