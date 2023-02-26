Bloomberg озвучил неутешительный прогноз для Германии

Власти ФРГ будут вынуждены потратить свыше $1 трлн к 2030 году для обеспечения энергобезопасности страны, рассказали в статье для Bloomberg аналитики Петра Зорге и Жозефина Фокуль.

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По данным аналитиков, эти средства будут инвестированы в дальнейшую модернизацию электросетей ФРГ.

Авторы статьи напомнили, что Германия планирует постепенно отказаться от использования угольных электростанций и АЭС.

Вместе с тем, в стране существенно вырос спрос на электроэнергию, так как растет количество электромобилей, большим спросом пользуются разнообразные системы отопления.

Эксперты отметили, что Берлин уже выделил свыше $275 млрд на обеспечение энергонезависимости, но окончательное решение вопроса обойдется стране значительно дороже.