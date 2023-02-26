Bloomberg озвучил неутешительный прогноз для Германии

Власти ФРГ будут вынуждены потратить свыше $1 трлн к 2030 году для обеспечения энергобезопасности страны, рассказали в статье для Bloomberg аналитики Петра Зорге и Жозефина Фокуль.
По данным аналитиков, эти средства будут инвестированы в дальнейшую модернизацию электросетей ФРГ.
Авторы статьи напомнили, что Германия планирует постепенно отказаться от использования угольных электростанций и АЭС.
Вместе с тем, в стране существенно вырос спрос на электроэнергию, так как растет количество электромобилей, большим спросом пользуются разнообразные системы отопления.
Эксперты отметили, что Берлин уже выделил свыше $275 млрд на обеспечение энергонезависимости, но окончательное решение вопроса обойдется стране значительно дороже.
Авторы статьи выразили сомнение, что ФРГ сможет справиться с энергокризисом в ближайшие годы. По их данным, для этого потребуется построить большое количество разнообразных электростанций, отдать земли под солнечные панели.