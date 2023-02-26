Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg озвучил неутешительный прогноз для Германии

Илья Родин

Власти ФРГ будут вынуждены потратить свыше $1 трлн к 2030 году для обеспечения энергобезопасности страны, рассказали в статье для Bloomberg аналитики Петра Зорге и Жозефина Фокуль.

Bloomberg озвучил неутешительный прогноз для Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным аналитиков, эти средства будут инвестированы в дальнейшую модернизацию электросетей ФРГ.

Авторы статьи напомнили, что Германия планирует постепенно отказаться от использования угольных электростанций и АЭС.

Вместе с тем, в стране существенно вырос спрос на электроэнергию, так как растет количество электромобилей, большим спросом пользуются разнообразные системы отопления.

Эксперты отметили, что Берлин уже выделил свыше $275 млрд на обеспечение энергонезависимости, но окончательное решение вопроса обойдется стране значительно дороже.

Авторы статьи выразили сомнение, что ФРГ сможет справиться с энергокризисом в ближайшие годы. По их данным, для этого потребуется построить большое количество разнообразных электростанций, отдать земли под солнечные панели.

Экономика,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий