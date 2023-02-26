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20 минут назад

Эксперт прокомментировал новый пакет антироссийских санкций ЕС

Майк Габриелян

Новый пакет санкций против России не стал шокирующим, но показал необходимость дальнейшего импортозамещения и построения финансовой системы, независимой от Запада.

Эксперт прокомментировал новый пакет антироссийских санкций ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так оценил последние рестрикции в отношении РФ программный директор РСМД Иван Тимофеев, передает РИА Новости.

«Не могу сказать, что это что-то шокирующее в сравнении с прошлым годом, но достаточно масштабное», - сказал Тимофеев.

По его словам, рано расслабляться и считать, что мы научились жить в новой реальности. Чтобы не зависеть от Запада, Россия должна решить две базовые задачи: построить независимую систему расчетов, а также замещать импорт и искать альтернативных поставщиков.

Эксперт отметил, что санкции впервые применили к некоторым российским банкам. Раньше они под них не попадали. Это значит, что финансовое окно в мир долларов и евро становится все уже.

Накануне Совет ЕС принял десятый пакет санкций против России. Запрещен транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения. Введен запрет на сотрудничество с рядом российских банков.

Ранее французский политик заявил, что 10 пакетов санкций за год стали свидетельством провала карательной экономической политики ЕС против России.

Экономика,Иван Тимофеев,Совет Европы,ЕС,
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