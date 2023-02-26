В Минфине РФ отреагировали на введение санкций против ФНБ

В Минфине РФ подчеркнули, что ограничения, введенные европейскими странами против Фонда национального благосостояния не повлияют на доступность активов для правительства страны. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Отмечается, что в субботу, 25 февраля, Евросоюз ввел рестрикции против ФНБ. В ЕС объяснили это тем, что средства фонда в 2022 году активно применялись для покрытия дефицита российского бюджета.

В ведомстве уточнили, что новые санкции не повлияют на доступность аккумулированных в фонде средств. Правительство в штатном режиме сможет проинвестировать все запланированные проекты.