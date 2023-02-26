В Минфине РФ отреагировали на введение санкций против ФНБ

В Минфине РФ подчеркнули, что ограничения, введенные европейскими странами против Фонда национального благосостояния не повлияют на доступность активов для правительства страны. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в субботу, 25 февраля, Евросоюз ввел рестрикции против ФНБ. В ЕС объяснили это тем, что средства фонда в 2022 году активно применялись для покрытия дефицита российского бюджета.
В ведомстве уточнили, что новые санкции не повлияют на доступность аккумулированных в фонде средств. Правительство в штатном режиме сможет проинвестировать все запланированные проекты.
По данным агентства, в конце 2022 года Минфин опубликовал обновленную структуру активов фонда. Она исключает возможность инвестирования в американских долларах, регулирует доли активов в других валютах и золоте.