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1 час назад

В Минфине РФ отреагировали на введение санкций против ФНБ

Илья Родин

В Минфине РФ подчеркнули, что ограничения, введенные европейскими странами против Фонда национального благосостояния не повлияют на доступность активов для правительства страны. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минфине РФ отреагировали на введение санкций против ФНБ
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Отмечается, что в субботу, 25 февраля, Евросоюз ввел рестрикции против ФНБ. В ЕС объяснили это тем, что средства фонда в 2022 году активно применялись для покрытия дефицита российского бюджета.

В ведомстве уточнили, что новые санкции не повлияют на доступность аккумулированных в фонде средств. Правительство в штатном режиме сможет проинвестировать все запланированные проекты.

По данным агентства, в конце 2022 года Минфин опубликовал обновленную структуру активов фонда. Она исключает возможность инвестирования в американских долларах, регулирует доли активов в других валютах и золоте.

Экономика,Минфин России,ЕС,
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