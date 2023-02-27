Губернатор Сахалина сообщил о привлечении рекордных инвестиций в регион

В 2022 году Сахалинской области удалось привлечь в регион 261 миллиард рублей, что стало рекордным объемом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Фото: ТАСС ТАСС

Как заявил губернатор Валерий Лимаренко, развитие региона продолжается, несмотря на трудности. На Сахалине были созданы привлекательные условия для бизнесменов. Благодаря этому в прошлом году удалось создать более тысячи новых рабочих мест.

60 процентов средств было вложено в отрасли, не имеющие отношения к нефтегазовому сектору. В результате область оказалась на пятом месте рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов. В 2023 году правительство региона панируют привлечь еще больше инвестиций. Речь идет о сумме в 290 миллиардов рублей.

В рамках реализации инвестиционных проектов в регионе продолжат строительство нефтегазового и агропромышленного индустриальных парков. Продолжатся работы по модернизации Корсаковского морского порта.