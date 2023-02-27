В Госдуме высказались об отключении банковского сектора РФ от SWIFT

Запад не отключит весь российский банковский сектор от SWIFT, так как зависит от поставок продукции РФ и будет стремиться сохранить каналы оплаты поставляемых товаров. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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"100% банковского сектора от SWIFT отключено не будет, потому что они [западные страны] зависят от поставок нашей продукции и будут стремиться сохранить каналы оплаты товаров поставляемых в эти страны. Они для себя оставят лазейку, потому что Россия - слишком серьезный участник международных финансовых отношений. Они себе уже и так наносят вред достаточно большой. Я знаю, что многие европейцы торгуют с Россией, находя окольные пути взаиморасчетов", - сказал Аксаков.

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Он добавил, что в случае, если весь банковский сектор РФ отключат от SWIFT, Россия будет работать через собственную систему передачи финансовых сообщений, которая, по мнению депутата, начнет увеличиваться с точки зрения участников этой системы.

"Отключение не смертельно 100%, будем жить. Подавляющее большинство наших граждан не заметят, что произошло что-то экстраординарное", - отметил депутат.

По его словам, в настоящее время идет эффективная работа над развитием корреспондентских отношений банков РФ с дружескими странами, мощный толчок для развития получает и система цифровых взаиморасчетов.

"Могу сказать, что мы очень рассчитываем, что с 1 апреля 2023 года заработает цифровой рубль, в международных взаиморасчетах точно", - заключил Аксаков.

25 февраля ЕС ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и банка "Тинькофф". Как следует из материалов официального журнала ЕС, ограничения в отношении этих банков предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями - отключение от SWIFT.

В марте 2022 года в рамках санкций Евросоюз также отключил от SWIFT крупные российские банки, в число которых вошли ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. В конце мая в этот список попал и Сбербанк.

SWIFT и СПФС

SWIFT - международная система передачи межбанковских платежей. SWIFT позволяет осуществлять быстрый и защищенный обмен данными о переводах средств, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети SWIFTNet, работающей по тому же принципу, что и интернет. В отличие от платежных систем (Visa или MasterCard) осуществляет только транспорт сообщений о переводах и используется на межбанковском уровне.