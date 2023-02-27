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2 часа назад

Россия подтвердила остановку поставок нефти в Польшу по «Дружбе»

Lenta.ruиещё 10

Поставки российской нефти в Польшу по нефтепроводу «Дружба» остановлены, хотя по экспортному графику в конце февраля сырье должны были направить на польские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом заявил официальный представитель «Транснефти», оператора нефтепровода, Игорь Демин, передает РБК.

Поставки российской нефти в Польшу по нефтепроводу «Дружба» остановлены
Фото: ТАССТАСС

По его словам, маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита так и не были оформлены. Кроме того, оперативные изменения в график не позволяли начать поставки на польские предприятия.

В «Транснефти» ответили на новости об атаке на нефтепровод «Дружба»

Таким образом Демин подтвердил информацию, которую в субботу, 25 февраля, озвучил глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек. По его словам, Россия прекратила прокачку нефти, но Orlen была полностью готова к такому развитию событий — в последнее время из России поступало только десять процентов сырья, и его несложно заменить.

После начала боевых действий на Украине европейские страны взяли курс на радикальное сокращение закупки российских энергоресурсов, в том числе угля, нефти и газа. Угольное эмбарго вступило в силу в августе прошлого года, поставки газа по трубопроводам осенью сократились до незначительных объемов, что сопровождалось падением цен.

Эмбарго на нефть и нефтепродукты было запущено в начале декабря и февраля соответственно. Оно касается только морских поставок, для нефтепровода «Дружба» сделано исключение.

Остановка поставок по нефтепроводу станет проблемой и для Белоруссии. С 1 января 2023 года республика существенно повысила тариф на прокачку в Польшу, но теперь может лишиться запланированных в бюджете на текущий год средств.

Экономика,Игорь Демин,Транснефть,
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