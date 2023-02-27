Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
28 минут назад

Hamshahri: Иран решил перенять успешный опыт России по укреплению рубля

Газета.Ru

Иранский Центробанк собрался последовать российскому примеру ради укрепления собственной нацвалюты. Об этом пишет Hamshahri.

Иран решил перенять успешный опыт России по укреплению нацвалюты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Центробанк Исламской Республики утвердил новый пакет мер по укреплению национальной валюты. Пакет включает рекомендации, которые ориентированы на использование прошлогоднего опыта России по укреплению рубля. Речь идет о том, что все валютные поступления и резервы, возникающие благодаря экспортным операциям страны, будут регулироваться ключевой ставкой, вводимой Центральным банком.

В публикации отметили, что когда Россия использовала подобную стратегию, то она смогла укрепить курс рубля, который резко обвалился после начала спецоперации на Украине. Кроме того, российская валюта не только достигла значений до начала спецоперации, но и смогла еще больше усилиться.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что введение российской модели в Иране пройдет успешно, так как иранская и российская экономики достаточно схожи из-за того, что они основаны на продаже природных ресурсов и на производстве технологий для экспорта ресурсов.

18 февраля «Коммерсантъ» писал, что курс доллара к концу недели смог обновить 10-месячный максимум, при этом массовые продажи валюты экспортерами и спекулянтами смогли утянуть курс американской валюты вниз. Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас происходит активизация валютного рынка в России из-за того, что пик налогового периода (27–28 февраля) уже близко. При этом валюту кроме экспортеров продавали спекулянты.

Экономика,Банк России,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий