Поставки российской нефти в Польшу по нефтепроводу «Дружба» остановлены

Компания «Транснефть» подтвердила, что транспортировка нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши остановлена. Об этом пишет ТАСС.
По словам официального представителя корпорации Игоря Демина, «Транснефть» должна была доставить нефть по этому направлению в конце февраля этого года. Однако маршрутные поручения с оплатой не были оформлены. Также он отметил, что были внесены изменения в график поставок, которые исключают поставки для Польши. Именно поэтому нефть в страну больше не доставляют.
Ранее 25 февраля глава нефтеперерабатывающей компании Польши Orlen Даниэль Обайтек сообщил, что поставки российской нефти перестали осуществляться.
«Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Только 10% сырья поступало из России и мы заменим его нефтью с других направлений», — сказал он.
Напомним, «Транснефть» заключила контракт на поставку нефти с Orlen, он истекает в декабре 2024 года. Согласно документу, Россия поставляет Польше 200 тысяч тонн нефти в месяц. Однако после начала спецоперации Варшава отказалась от российских поставок.