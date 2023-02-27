Поставки российской нефти в Польшу по нефтепроводу «Дружба» остановлены

По словам официального представителя корпорации Игоря Демина, «Транснефть» должна была доставить нефть по этому направлению в конце февраля этого года. Однако маршрутные поручения с оплатой не были оформлены. Также он отметил, что были внесены изменения в график поставок, которые исключают поставки для Польши. Именно поэтому нефть в страну больше не доставляют.