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1 час назад

Лавров оценил роль «золотого миллиарда» в развитии России

Lenta.ru

До недавнего времени внешние условия развития определялись не Россией, а «золотым миллиардом», странами Запада, которые формировали их в своих интересах. Так оценил роль западного меньшинства в развитии российского государства глава МИД Сергей Лавров, его слова передает РБК.

Лавров оценил роль «золотого миллиарда» в развитии России
Фото: ТАССТАСС

Министр подчеркнул, что благоприятные условия для развития определялись не Москвой, а Западом.

«Так называемым золотым миллиардом, который все свои внешнеполитические инициативы продвигает с единственной целью — сделать так, чтобы весь мир жил по правилам, которые позволяют "золотому миллиарду" продолжать колониальную политику и жить за счет других», — уточнил он.

Лавров пообещал, что в будущем Россия будет сама создавать условия для развития страны, не руководствуясь мнением международных партнеров. По его словам, «золотой миллиард» больше не будет влиять на эти процессы.

Экономика,Сергей Лавров,
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