До недавнего времени внешние условия развития определялись не Россией, а «золотым миллиардом», странами Запада, которые формировали их в своих интересах. Так оценил роль западного меньшинства в развитии российского государства глава МИД Сергей Лавров, его слова передает РБК.

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Министр подчеркнул, что благоприятные условия для развития определялись не Москвой, а Западом.

«Так называемым золотым миллиардом, который все свои внешнеполитические инициативы продвигает с единственной целью — сделать так, чтобы весь мир жил по правилам, которые позволяют "золотому миллиарду" продолжать колониальную политику и жить за счет других», — уточнил он.