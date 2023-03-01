В России повысили ставки акцизов на сигареты, вейпы и табак

В России повышены ставки акцизов на сигареты, табак и жидкости для электронных систем доставки никотина. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 27 января, вступил в силу 1 марта.

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Ставки акцизов на обычные сигареты и папиросы в РФ с 1 марта повышены на 2%, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак - на 11%. Одновременно с этим сами вейпы и устройства для нагревания табака (айкосы) выведены из-под акциза.

Как указано в законе, ставка акциза на сигареты и папиросы составляет с 1 марта по 31 декабря 2023 года включительно 2 603 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 536 рублей за 1 тыс. штук (соответственно, около 3,5 руб. за одну сигарету и около 71 руб. за стандартную пачку сигарет из 20 штук). В течение всего 2024 года предусмотрена ставка 2 707 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 678 рублей за 1 тыс. штук. В 2025 году ставка акциза на сигареты и папиросы составит 2 815 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 825 рублей.

С 1 января 2023 года акциз на сигареты и папиросы в РФ составлял 2 552 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 467 рублей.

Кроме того, с 1 марта по 31 декабря 2023 года включительно на жидкости для электронных систем доставки никотина применяется ставка 20 рублей за 1 мл, в 2024 году - 21 рубль, а в 2025 году - 22 рубля. Ранее, размер ставки составлял 18 рублей за 1 мл.