Международные резервы России снизились почти на $7 млрд

Российские международные резервы упали на 6,9 миллиардов долларов за одну неделю. Об этом сообщает Центральный банк России.

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Уточняется, что по состоянию на 17 февраля объём международного резерва был равен 582,1 миллиарда долларов. Но ещё 10 февраля эта сумма равнялась 589 миллиардам. В итоге сумма резервов упала на 6,9 миллиардов долларов, что равняется 1,2%.

Отмечается, что причиной падения резервов стала отрицательная переоценка и операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

Напомним, что международные резервы России являются высоколиквидными иностранными активами, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства страны.