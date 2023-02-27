Международные резервы России снизились почти на $7 млрд

Российские международные резервы упали на 6,9 миллиардов долларов за одну неделю. Об этом сообщает Центральный банк России.
Уточняется, что по состоянию на 17 февраля объём международного резерва был равен 582,1 миллиарда долларов. Но ещё 10 февраля эта сумма равнялась 589 миллиардам. В итоге сумма резервов упала на 6,9 миллиардов долларов, что равняется 1,2%.
Отмечается, что причиной падения резервов стала отрицательная переоценка и операции, проводимые в рамках бюджетного правила.
Напомним, что международные резервы России являются высоколиквидными иностранными активами, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства страны.
Ранее в Центральном банке рассказали о финансовых потерях в результате хакерских атак.