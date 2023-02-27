Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Всемирный банк оценил ущерб от землетрясений в Турции в $34,2 млрд

ТАССиещё 2

Всемирный банк (ВБ) оценил ущерб экономике Турции от землетрясений, произошедших 6 февраля, в размере $34,2 млрд, эта сумма может вырасти из-за продолжающихся афтершоков. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном в понедельник пресс-службой организации.

Всемирный банк оценил ущерб от землетрясений в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Два очень сильных землетрясения, произошедших 6 февраля, нанесли Турции прямой физический ущерб в размере $34,2 млрд, что эквивалентно 4% ВВП страны в 2021 году", - говорится в сообщении.

Восстановление и ликвидация последствий бедствия могут обойтись Турции еще дороже. "В докладе также признается, что затраты на восстановление и реконструкцию будут гораздо больше, возможно, в два раза, и что потери ВВП, связанные с экономическими нарушениями, также добавятся к стоимости землетрясений", - поясняет организация.

Продолжающиеся афтершоки могут скорректировать указанную оценку, отмечается в релизе.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В понедельник в провинции Хатай было зафиксировано два новых удара стихии магнитудой 6,4 и 5,8. Число жертв в Турции превысило 44 тысячи.

Экономика,Всемирный Банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий