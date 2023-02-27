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59 минут назад

Китай резко увеличил импорт угля из России

Илья Родин

Генконсульство РФ в Харбине сообщило в своем Telegram-канале, что за первые 40 дней 2023 года Россия экспортировала в КНР свыше 6200 вагонов угля. Это на 214% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Китай резко увеличил импорт угля из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломаты пояснили, что российский энергоресурс используется на энергостанциях в ряде китайских провинций, в том числе, во внутренней Монголии.

По данным дипмиссии, в период с 11 января по 7 февраля также наблюдался значительный грузопоток через КПП Покровка – Жаохэ. В общей сложности, было перевезено 626 тонн различных грузов.

Экспорт из России был представлен пиломатериалами, рудой и палочками для мороженого. Из Китая завозились автозапчасти, игрушки, оборудование.

Россия нашла покупателей на уголь для Европы

Ранее сообщалось, что Пекин снял негласный запрет на поставки австралийского угля, который действовал с 2020 года.

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