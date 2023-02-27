Глава Минфина США прибыла с необъявленным визитом в Киев

Министр финансов США Джанет Йеллен посетила Киев с необъявленным визитом, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что политики обсудили западную помощь Украине, а также санкции против России. По итогам встречи Зеленский поблагодарил Йеллен за наращивание санкционного давление в сторону России и подчеркнул, что Украина очень ценит всестороннюю поддержку от США. Он также добавил, что надеется на дальнейшее ужесточение антироссийских санкций.
Йеллен, в свою очередь, объявила о передаче Украине первого транша из обещанной ранее экономической помощи на сумму в 9,9 миллиардов долларов. Первый перевод будет включать в себя 1,25 миллиарда долларов, остальная сумма будет отправлена в ближайшие месяцы. Кроме того, министр ещё раз подчеркнула, что власти США намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется. Помимо этого, Йеллен пообещала и дальше увеличивать санкционное давление на Россию. По её словам, центром стратегии США в 2023 году станет доработка санкций таким образом, чтобы Россия больше не могла их обходить.
При этом Йеллен признала, что в вопросе конфискации больших российских активов есть определённые сложности.
«Мы в небольших масштабах изымали активы, но, конечно, есть юридические трудности в том, чтобы делать больше, чем это», – отметила она во время телефонного брифинга.
Ранее Киев также посетил министр обороны Эстонии.