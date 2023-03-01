Казахстан запланировал поставить вторую партию нефти в Германию

В течение текущего месяца казахстанский оператор «КазТрансОйл» планирует направить в Германию вторую партию нефти в объеме 20 тысяч тонн. Об этом компания заявляет в пресс-релизе на своем сайте.

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Оператор рассчитывает поставить в страну 300 тысяч тонн топлива в первом квартале 2023 года, однако фактические объемы могут отличаться от запланированных. Это зависит от заявок нефтяных компаний, объясняет «КазТрансОйл».

Первую партию топлива в аналогичном объеме оператор сдал в феврале. Прокачку казахстанской нефти в направлении пункта сдачи «Адамовой заставы» (на северо-востоке Польши) для дальнейшей поставки в Германию осуществляет российская компания «Транснефть». Соответствующее разрешение Казахстану выдало в январе Минэнерго России.