СМИ: Производство нефти в РФ вернулось на досанкционный уровень

Нефтяная отрасль России вышла на уровень добычи февраля 2022 года за счет увеличения среднесуточной добычи нефти и конденсата в этом месяце почти на 2% относительно января, до примерно 1,508 млн тонн в сутки. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Фото: ТАСС ТАСС

Если сделать выводы по данным последних дней февраля, то добыча нефти в этом месяце превысит прошлогодний уровень, пишет "Ъ".

В январе—феврале 2022 года добыча активно росла на фоне увеличения квот в рамках сделки ОПЕК+, однако с марта производство нефти в стране резко упало на фоне введения санкций против России и отказа многих западных покупателей от покупки российского сырья.

На протяжении года добыча постепенно восстанавливалась, но уровня февраля 2022 года достигла только сейчас, отмечается в материале газеты. В настоящее время российские нефтекомпании, по данным газеты, наращивают производство на фоне снижения экспортной пошлины на март в три раза относительно декабря - до $14 за тонну. нефти. Стимулом к увеличению экспорта нефти также является небольшое снижение дисконта Urals к Brent.

Как считает Борис Синицын из "Ренессанс капитала", добыча нефти держится чуть ниже 10 млн баррелей в сутки с ноября и, вероятно, превысила этот уровень в феврале на 1–2%. Он также отмечает, что в феврале нефтекомпании могут наращивать суточную добычу перед возможным сокращением в марте, но теперь по сравнению с январем падение производства в марте может составить почти 7% месяц к месяцу, или около 650 тыс. баррелей в сутки. По его мнению, это может поддержать котировки нефти.