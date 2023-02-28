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1 час назад

Эксперт назвал виновного в подрыве «Северных потоков»

Елена Прошина

Вашингтон мог бы стоять за диверсией на «Северных потоках», так как подрыв российских трубопроводов усилил бы зависимость Германии от поставок энергоресурсов из США. Такое мнение выразил эксперт по России и преподаватель современной истории в Автономном университете Барселоны Жозеп Пучсег, передает газета «Известия» со ссылкой на китайское агентство «Синьхуа».

Эксперт назвал виновного в подрыве «Северных потоков»
Фото: ТАССТАСС

Он заявил, что все больше верит в версию причастности США к подрыву «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2», так как подобный шаг отвечает интересам Вашингтона.

«Существует очевидная выгода для США и в то же время усиление их геополитического влияния на Германию», — подчеркнул он.

Пучсег отметил, что еще одним долгосрочным последствием диверсии на «Северных потоках», которое сыграет на руку США, стала переориентация поставок ресурсов из России в азиатские страны.

Эксперт также упомянул об операциях Североатлантического альянса, организованных в том же районе, где проходили трубопроводы, незадолго до инцидента.

Издание напоминает, что в сентябре 2022 года в работе «Северного потока» и «Северного потока – 2» были зафиксированы перебои. Представитель сейсмического центра Швеции Бьерн Лунд заявил, что утечки стали результатом двух мощных подводных взрывов. Специалисты обнаружили на месте аварии следы взрывчатки. Россия считает случившееся актом государственного терроризма.

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