Moody's заявило о риске «неортодоксальных» экономических решений РФ

ВВП России по итогам 2023 года может уменьшиться на 3%, так как в перспективе растет вероятность «неортодоксальных» экономических решений. Об этом пишет РБК, ссылаясь на прогноз международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

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По мнению агентства, ВВП России в 2023 году снизится на 3% после сокращения на 2,1% в прошлом году. Такой прогноз существенно расходится с более оптимистичными оценками МВФ, большинства российских экономистов и Банка России. В своем прогнозе агентство ссылалось на то, что по мере роста влияния санкций и изоляции экономики Россия может прибегать к «неортодоксальной» финансовой политике. Например, монетарное финансирование бюджета повлечет за собой отрицательные последствия для инфляции и макрофинансовой стабильности.

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Эксперты рынка сошлись во мнении, что государство ведет себя достаточно «ортодоксально» в своих экономических решениях, занимая деньги и пользуясь низким уровнем госдолга. Также расходы средств Фонд национального благосостояния (ФНБ) происходят достаточно консервативно. Поэтому предпосылок для «неортодоксальных» решений сейчас не наблюдается.

Аналитики посчитали, что в прогнозах зарубежных компаний нет глубокого анализа ситуации в стране. Учитывая, что они делаются универсально для многих стран с определенным набором параметров, определенные наборы данных, все-таки, могут отличаться. Например, в прогнозах МВФ, который также улучшил экономические показатели России, рост экономики в мире сразу же повышает прогнозы и в других странах. В свою очередь в Moody's спрогнозировали, что в долгосрочной перспективе российский бюджет будет зависеть от банковского сектора. Однако заимствования у банков приведут к росту процентного бремени государства. Впоследствии это бремя ляжет на облигации федерального займа, чтобы покрыть дефицит финансирования.