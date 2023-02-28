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1 час назад

Байден обвинил республиканцев в угрозе дефолта для США

Газета.Ru

Дефолт в США может начаться по вине Республиканской партии, забравшей контроль над палатой представителей конгресса. Об этом в Twitter написал президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.

Байден обвинил республиканцев в угрозе дефолта для США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Демократ пообещал, что не позволит политсиле оппонентов оставить граждан без медпомощи ради экономии бюджетных денег.

«Республиканцы в палате представителей, которые хотят играть в политику с полной добросовестностью и кредитом доверия Соединенных Штатов, угрожают дефолтом по нашему долгу, пока не добьются своего», — цитирует Байдена ФАН.

Как напоминает Общественная служба новостей, ранее телеканал Fox News сообщал, что свыше 40% республиканцев готовы проголосовать за своего однопартийца-бывшего президента США Дональда Трампа на будущих выборах главы государства.

Экономика,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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