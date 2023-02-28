Десятый пакет санкций ЕС против России сочли последним

Между странами Евросоюза все еще сохраняются разногласия по вопросу антироссийских санкций, считает депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани. Из-за этого он назвал десятый пакет мер, вероятно, последним. Цитату депутата приводит РИА Новости.

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«[Глава ЕК Урсула] фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако в ЕС есть глубокие разногласия, и они становятся все более очевидными», — подчеркнул он.

Мариани считает, что, например, Австрия, Венгрия и Словакия избегают тему ограничений на поставки российского газа. Кроме того, ЕС по-прежнему импортирует 19,7 процента своего урана из России, утверждает политик. По его словам, чиновников из США также смущает, что 16 процентов ядерного топлива, потребляемого американскими атомными электростанциями, поступает из России.