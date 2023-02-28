Во Франции введут ограничения на расход воды

Власти Франции изучат ситуацию с нехваткой воды по всей республике из-за засухи и введут ограничения на ее потребление во всех регионах, где это необходимо. Об этом во вторник заявил министр экологического перехода и территориального единства Кристоф Бешу в эфире радиостанции RMS.

"В каждом департаменте будет сформирована комиссия по вопросам использования воды, далее будет производиться фотографирование. Везде, где это необходимо, будут изданы приказы о введении ограничений, мы не побоимся это сделать", - отметил он.

Глава ведомства напомнил, что "в прошлом году около 700 коммун во Франции время от времени сталкивались с полным отсутствием питьевой воды". По его словам, если не принимать ограничительные меры, в текущем году это число может вырасти до 2 тыс.

26 февраля министр в интервью газете "Журналь дю диманш" сообщил о введении ограничений на потребление воды в четырех департаментах на юге страны: Изер, Буш-дю-Рон, Вар и Восточные Пиренеи. В последнем приказ префекта запрещается физическим лицам до 30 апреля мыть свой автомобиль, поливать газоны, наполнять индивидуальный бассейн.