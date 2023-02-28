Во Франции введут ограничения на расход воды

Власти Франции изучат ситуацию с нехваткой воды по всей республике из-за засухи и введут ограничения на ее потребление во всех регионах, где это необходимо. Об этом во вторник заявил министр экологического перехода и территориального единства Кристоф Бешу в эфире радиостанции RMS.
"В каждом департаменте будет сформирована комиссия по вопросам использования воды, далее будет производиться фотографирование. Везде, где это необходимо, будут изданы приказы о введении ограничений, мы не побоимся это сделать", - отметил он.
Глава ведомства напомнил, что "в прошлом году около 700 коммун во Франции время от времени сталкивались с полным отсутствием питьевой воды". По его словам, если не принимать ограничительные меры, в текущем году это число может вырасти до 2 тыс.
26 февраля министр в интервью газете "Журналь дю диманш" сообщил о введении ограничений на потребление воды в четырех департаментах на юге страны: Изер, Буш-дю-Рон, Вар и Восточные Пиренеи. В последнем приказ префекта запрещается физическим лицам до 30 апреля мыть свой автомобиль, поливать газоны, наполнять индивидуальный бассейн.
Ранее метеорологическая служба "Метео франс" признала 2022 год самым жарким за всю историю наблюдений - средняя годовая температура была зафиксирована на отметке 14,5 градуса. Также в течение года был отмечен 25-процентный дефицит осадков.