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48 минут назад

МЭА: Китай представляет наибольшую угрозу для Европы на газовом рынке

Газета.Ruиещё 2

Самую большую угрозу для оптимального функционирования газового рынка Европы в настоящее время представляет Китай. По мере восстановления экономики КНР после коронавирусных локдаунов Пекин будет стремительно наращивать внутренний спрос на данный вид топлива, что может повлиять на переориентирование сырьевых поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщается в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Китай назвали наибольшей угрозой для Европы на газовом рынке
Фото: Газета.ruГазета.ru

Ограничения в промышленном секторе Китая вкупе с относительно благоприятными погодными условия в зимний отопительный сезон привели к падению цен на газ на 80% от их пиковых значений 2022 года. Эти факторы позволили Европе спокойно пережить зиму на фоне резкого сокращения сырьевых поставок из России. Однако в 2023-м ситуация может кардинально измениться, предостерегают в МЭА.

«В нынешнем году Китай нарастит импорт газа как минимум на 35%. Закупки топлива могут оказаться значительно выше даже рекордного уровня 2021 года. Это усилит конкуренцию на рынке за ограниченные запасы топлива и может привести к новому витку роста цен на газ до столь же высокого уровня, который наблюдался летом 2022 года», — говорится в материале.

28 февраля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о сокращении уровня зависимости Евросоюза (ЕС) от газовых поставок из России. За 12 месяцев поставки российского трубопроводного газа сократились со 155 млрд кубометров до 62 млрд кубов. В итоге РФ перестала быть ведущим поставщиков топлива в регион, уступив лидерство США и Норвегии.

Экономика,Международное энергетическое агентство,ЕС,
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