Россия станет хранить нефть в Африке

Российская нефть станет храниться в Гане из-за сокращения пула покупателей, пишет Bloomberg. Танкер «Тезей» прибыл в территориальные воды этой африканской страны 24 февраля, перевозя около 600 тысяч баррелей российской нефти из порта в Черном море.

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По словам источников, груз должны перекачать в резервуары для хранения в Теме (город на берегу Атлантического океана). Это первый случай доставки российской нефти в западноафриканскую страну по крайней мере с октября 2018 года, отмечает издание.

Гана сама по себе является небольшим экспортером нефти, отгружая в среднем около 140 тысяч баррелей в день за последние шесть месяцев. Она находится рядом с Нигерией и Анголой, двумя крупнейшими поставщиками сырья для стран Африки.

По данным Международного энергетического агентства, в декабре доходы России от продажи нефти упали почти на 20 процентов.