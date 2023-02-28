Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
50 минут назад

Россия станет хранить нефть в Африке

Lenta.ruиещё 1

Российская нефть станет храниться в Гане из-за сокращения пула покупателей, пишет Bloomberg. Танкер «Тезей» прибыл в территориальные воды этой африканской страны 24 февраля, перевозя около 600 тысяч баррелей российской нефти из порта в Черном море.

Россия станет хранить нефть в Африке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источников, груз должны перекачать в резервуары для хранения в Теме (город на берегу Атлантического океана). Это первый случай доставки российской нефти в западноафриканскую страну по крайней мере с октября 2018 года, отмечает издание.

Гана сама по себе является небольшим экспортером нефти, отгружая в среднем около 140 тысяч баррелей в день за последние шесть месяцев. Она находится рядом с Нигерией и Анголой, двумя крупнейшими поставщиками сырья для стран Африки.

По данным Международного энергетического агентства, в декабре доходы России от продажи нефти упали почти на 20 процентов.

Ранее сообщалось, что Россия и африканские страны ведут переговоры о переходе к расчетам в национальных валютах для снижения влияния долларов и евро. При этом стороны признают, что переход не может пройти быстро.

Экономика,Международное энергетическое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий