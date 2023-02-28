Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

В Минэке сочли "неточным" прогноз агентства Moody's по падению ВВП России на 3% в 2023 году

Газета.Ruиещё 1

Прогноз аналитиков международного рейтингового агентства Moody's, подразумевающий падение объемов валового внутреннего продукта (ВВП) России на 3% по итогам 2023 года, является неточным. Он, в частности, не учитывает весь комплекс реализуемых в стране мер по ускоренной адаптации экономики страны к действию масштабных санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление Министерства экономического развития (Минэкономразвития, Минэка).

В Минэке оценили прогноз Moody's по падению ВВП России
Фото: ТАССТАСС

«Прогноз Moody's (касательно падения ВПП России на 3% в 2023 году. — «Газета.Ru») не учитывает весь комплекс реализуемых в России мер по ускоренной адаптации экономики к новым условиям», — уточнили в ведомстве.

В Минэке также указали на тот факт, что ранее аналитики рейтингового агентства уже ошибались по поводу возможного падения российской экономики в 2022 году. Согласно данным Росстата, ВВП страны за 12 месяцев сократился на 2,1%, тогда как Moody's предполагал, что этот показатель упадет на 7%.

28 февраля аналитики международного рейтингового агентства Moody's Investors Service предрекли падение объемов ВВП России на 3% по итогам текущего года. На спад может повлиять монетарное финансирование федерального бюджета, что приведет к росту инфляции в стране и ухудшению макрофинансовой стабильности.

Экономика,Moody's,Минэкономразвития,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий