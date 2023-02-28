В Минэке оценили прогноз Moody's по падению ВВП России

Прогноз аналитиков международного рейтингового агентства Moody's, подразумевающий падение объемов валового внутреннего продукта (ВВП) России на 3% по итогам 2023 года, является неточным. Он, в частности, не учитывает весь комплекс реализуемых в стране мер по ускоренной адаптации экономики страны к действию масштабных санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление Министерства экономического развития (Минэкономразвития, Минэка).

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«Прогноз Moody's (касательно падения ВПП России на 3% в 2023 году. — «Газета.Ru») не учитывает весь комплекс реализуемых в России мер по ускоренной адаптации экономики к новым условиям», — уточнили в ведомстве.

В Минэке также указали на тот факт, что ранее аналитики рейтингового агентства уже ошибались по поводу возможного падения российской экономики в 2022 году. Согласно данным Росстата, ВВП страны за 12 месяцев сократился на 2,1%, тогда как Moody's предполагал, что этот показатель упадет на 7%.